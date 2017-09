MONTE CASEROS: Vandalismo en planta de Aguas de Corrientes deja sin servicio a 300 familias

Sobre la supuesta seguidilla de estos actos expresó “Esto no es un hecho nuevo, se vienen repitiendo cada semana, la semana pasada por ejemplo trataron de agredir al personal que trabaja ahí con piedras, el parabrisas de la camioneta fue rota en esa misma oportunidad, esto no es nuevo. Incluso elementos que teníamos ahí, como un grupo electrógeno, fueron retirados. Recuerdo que en otra oportunidad una parte del cableado que transporta los 380 v, fue cortado, nos sorprendió y no supimos cómo hicieron porque manipular eso implica un riesgo grandísimo”.