LAS “FACTURAS” DE AMIGOS Y SOCIOS: 173 mil mensuales para el socio de Olivieri

Semanas atrás develamos el sueldo vip de algunos funcionarios, pero no solo ellos se alimentan del estado, también tenemos a los socios y a los amigos que no están contratados ni son empleados pero cobran jugosas sumas por trabajos o servicios que desconocemos, y que transgreden leyes como por ejemplo la que dice que “si sos empleado estatal no podes ser proveedor del estado”, como es el caso de la jefa del registro civil. Años atrás se había “echado” a un concejal por estas mismas maniobras.





¿Cuáles son los servicios tan costosos que brindaron? 80 mil es lo que facturó la escribana a la municipalidad solo en el mes de mayo, mientras que el socio del intendente se embolso 173 mil pesos en ese mes, algo totalmente anti ético y de índole corrupto.





De esta larga lita de "proveedores" más de uno debería dar explicaciones. ¿Hasta cuándo la corrupción? Y el descaro de creerse impunes por ostentar el poder. Olivieri tarde o temprano tendrá que dar explicaciones de esto porque la honestidad que declama no se condice con su conducta.









