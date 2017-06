PROFUGO DE LA JUSTICIA: Director de Turismo - Agustín Monge Fratini- IMPUTADO EN HOMICIDIO

Se trata del segundo funcionario de alto rango del gobierno de Miguel Angel Olivieri con grave imputación penal. En la ocasión anterior se conoció la condena de "Pacho" Bravo, por malversación de fondos y estafa en Entre Rios. En este caso Agustin Monge Fratini se encuentra imputado por el ASESINATO de un joven de 16 años, ocurrido en el 2003 en Salta. Como su domicilio legal es un inmueble en esa provincia, los familiares de la víctima buscan dar con su paradero real, dado que la Justicia ya ha ordenado su inmediata captura por haberlo declarado en rebeldía al no presentar en una audienciencia programada para el 30 de mayo. El hoy DIRECTOR DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS, estuvo anteriormente a cargo de la COORDINACIÓN DE JUVENTUD!!!!





10 DE JUNIO 2017 (Miguel Escalante, El Tribuno.info) -

HOMICIDIO -

Mató a un adolescente hace trece años y sigue en libertad





Con familiares de la víctima y los testigos ya en la sala 4 de Ciudad Judicial, el homicida no se presentó a juicio. Está en rebeldía y podría estar ya en la clandestinidad.







Agustín Matías López y su madre, horas antes de su muerte .





Otro escándalo salpicó nuevamente a la Justicia provincial, cuando minutos antes de celebrarse un juicio oral en contra de un homicida, cuya elevación a juicio tardó 13 años, el debate debió levantarse por la ausencia del imputado.





Además, el fiscal que debía actuar en el mismo, Ramiro Ramos Ossorio, se encontraba también ausente, por lo que ese vacío fue llenado con un fiscal nombrado casi en ese momento, ajeno a la causa.





Los familiares de la víctima y su abogado patrocinante solicitaron explicaciones inmediatas sobre la nueva suspensión y fueron informados que la misma se debía a un recurso de casación interpuesto por la defensa cuya fecha de resolución se ha fijado para el 21 de junio próximo.





Ante la indignante situación y la posible o inminente prescripción de la causa, la familia de la víctima solicitó la detención y comparecencia del imputado Agustín Monge Fratini, actualmente en libertad y residiendo en algún lugar de la provincia de Corrientes.





A pesar de que sobre el mismo existe ya un pedido de detención inmediata, aún permanece en la clandestinidad y con la misma impunidad que gozó durante 13 años, sostenido por planteos dilatorios a los que la Justicia local dio lugar sistemáticamente, incluso minutos antes del juicio oral y público.





Los deudos





PEDIDO DE LOCALIZACION ENVIADO POR FAMILIARES DE LA VÍCTIMA









Cecilia López y Florencia López, hermanas de la víctima de Agustín Monge Fratini, denunciaron a través de nuestro medio que durante 13 años Monge Fratini eludió su responsabilidad penal, a pesar de las pruebas y los numerosos testigos.





Las hermanas dijeron que "no solo eludió hasta ahora el juicio oral, sino que en alguna oportunidad propuso pagar los daños, o sea la vida de nuestro hermano a cambio de la suspensión del juicio. Luego solicitó a la Justicia la suspensión del juicio oral a cambio de un juicio a prueba y rechazado este artilugio solicitaron luego de más de diez años, la prescripción de la causa", expresaron.





"Hace trece años, el 16 de diciembre de 2003, Agustín Monge Fratini asesinó de un botellazo en la cabeza a nuestro hermano en las instalaciones de la exhostería Los Ceibos de San Lorenzo, un emprendimiento privado con socios en la Municipalidad de ese departamento. En el 2005 se confirmó su procesamiento. El imputado desde el momento de los hechos a la fecha solo estuvo demorado algunas horas. A pesar de que no habita en la provincia de Salta, tiene como domicilio legal un inmueble en esta capital".





"Sabemos que se encuentra en la ciudad de Corrientes a metros del río Uruguay, frontera con una nación vecina. Los riesgos de fuga a 13 años del homicidio son altos. Los testigos estuvieron presentes el martes 30, pero ahora no sabemos si asistirán. A pesar de todo esto aún no fue detenido ni conducido a esta capital hasta que se terminen los trámites procesales y finalmente el debate o juicio se lleve a cabo, porque no vamos a tolerar la prescripción por ninguna razón del mundo. Una frase de nuestra madre lo dice todo: Él hace 13 años que lleva una buena vida, a cambio de la ausencia de mi hijo y el dolor de haberlo perdido".

