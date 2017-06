OLIVIERI MIENTE: Registros bancarios confirman que el dinero de los excedentes de Salto Grande ingresaron a la comuna

Los registros bancarios dejan en evidencia las mentiras de Olivieri

En una verdadera conferencia de prensa, convocada por el bloque de concejales justicialistas "Eva Perón" se dieron a conocer los detalles de la denuncia judicial efectuada por el concejal Soto que acusa el incierto destino de 22 millones de pesos que ingresaron a las arcas Municipales. Olivieri había dicho en un comunicado que jamas recibió ese dinero pero los registros bancarios de la cuenta municipal indican fehacientemente que ese dinero ingreso. El destino de ese dinero es una incógnita lo que podría incurrir en malversación de fondos.

Luego de la denuncia presentada en la justicia por el concejal Soto, que se pregunta por el destino de 22 millones de pesos que ingresaron a las arcas municipales desde los fondos excedentes de Salto Grande, el Intendente Miguel Olivieri había dicho en un comunicado televisado que ese nunca recibió ese dinero por lo que la denuncia era "falsa y de carácter político".





Dicha respuesta genero una obligada aclaración de Soto en una conferencia, con preguntas de periodista y respuestas de los involucrados, mostró las pruebas que fundamentan su denuncia. Es así que hizo público los detalles bancario que confirman fecha, monto, numero de cuenta de origen y de destino del dinero ingresado.





Olivieri se había escudado en decir que por los decretos de las obras mencionados no recibió dinero a lo que Soto explicó que la denuncia no se basa en los decretos sino en el monto ingresado, monto que tuvo que tener como precedente un proyecto concreto el cual no se vé.





En dicha conferencia también se detalla la cuenta de los fondos excedentes e Salto Grande que entre 2013 y 2015 llegó a tener casi 700 millones de pesos, y Olivieri dice que todavía no recibió 4 millones del 2015.

