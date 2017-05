EMERGENCIA HÍDRICA: “Con el tema del narcotráfico montaron un show con funcionarios nacionales en Itatí y ahora que los correntinos los necesita, el Estado no está"

Así lo denunció el diputado Nacional por el Frente para la Victoria, José “Pitin” Ruíz Aragón durante su intervención en la sesión especial de a Cámara Baja de la Nación. También explicó que el 80% de las localidades afectadas son gobernadas por el FPV y espera que esto no sea impedimento "para la recepción de ayuda para los y las correntinas y no para intendentes peronistas”.













La Cámara de Diputados de la Nación realizó una nueva sesión especial en donde se aprobó el proyecto proveniente del Senado que declara la emergencia hídrica para Corrientes y otras provincias. En la oportunidad, el legislador nacional por el Frente para la Victoria, José “Pintin” Ruíz Aragón aprovechó para pedir asistencia para las familias que aún no recibieron ni una ayuda básica por parte del Estado Nacional.





Durante su alocución, el diputado nacional destacó la diicil situación por la que atraviesan los y las vecinas de Itatí, San Luis del Palmar, San Come, Mburucuyá, Caá Caí, Paso de la Patria, Empedrado e Ituzaingó, entre otros lugares. En esa misma línea recordó que el Frente para la Victoria "también ha atravesado catástrofes como ésta y entendemos, somos contemplativos, pero lo que no podemos entender es la ausencia de los funcionarios nacionales en lugares donde la gente la está pasado mal”.





“Hoy en San Luís del Palmar se conformó el 11 centro de evacuados, más de 600 personas evacuadas y aún no ha llegado ni un sólo camión con alimentos, frazadas , colchones, lo mínimo e indispensable. No estamos pidiendo grandes cosas”, prosiguió Ruíz Aragón quien dijo que esto demuestra "una desidia total por parte del Estado Nacional”. Asimismo añadió que el 80 % de las localidades afectadas pertenecen a gobiernos del FPV, esperemos que allí no haya discriminación, porque cuando discriminan no lo están haciendo al Intendente peronista sino a los y las correntinas".





Para finalizar, el joven correntino recordó que con el tema del narcotráfico montaron un show con funcionarios nacionales en Itatí y ahora que los correntinos los necesita el Estado no está. En San Luis del Palmar, Maurico Macri estuvo tres veces, una durante la campaña y dos como Presidente pero en esta instancia no se a hecho presente ningún funcionario de Cambiemos y eso es una falta de respeto para los y las correntinas".

