1° DE MAYO: Celebrar la IRRACIONALIDAD del Juzgado Laboral de Monte Caseros

FEO, FEO MUY FEO DR, FELIX BLANCO Y DRA RABELLA.... LA JUSTICIA, SINO ES JUSTA... ES UNA FARSA CÓMPLICE DE LOS DELINCUENTES....





¡No hay trabajador en Monte Caseros que pueda celebrar su actuación en el Juzgado Laboral de Monte Caseros!

















Y vamos explicar puntualmente esta afirmación desde un caso que nos resulta muy cercano, y que conocemos con absoluta profundidad, ....SUPONGAMOS QUE SUPUSIÉRAMOS

... Y que este auto que está parado frente a la RADIO URBANA (cuya posesión fue admitida por la "Sra". Beatriz Eulalia Martinez), fuera -aunque lo niegue- del "Sr." Alberto Horacio Pioli.





Supongamos que tras la decisión UNÁNIME de NUEVE JUECES (el juez laboral de Monte Caseros, los tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá, y los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia). los dos fueron declarados culpables, (ya no es suposición, es acción concreta), en un juicio laboral.





Por lo tanto fueron intimados a abonarnos a mi y a mi esposo una cifra CUANTIOSA.. que es la que corresponde por los años de explotación laboral... SUPONGAMOS que esto ya hubiera sido definitivo en SEPTIEMBRE DEL 2016 , que lo fue.





Y que desde entonces... AMBOS DELINCUENTES, ESTAFADORES (así tildaríamos a cualquier deudor atrevido que después de tantos años y tantos meses, y tantos jueces SIGUIERAN SIN PAGAR), se hacen los desentendidos..





Pero supongamos que no solo eso... SIGUEN PASEANDO POR LA RADIO (que ahora dicen no tienen) COMO SI LA JUSTICIA ESTUVIERA LEJOS DE ELLOS, o como si ellos estuvieran más allá de todo MAL y cercanos a todo bien..





Algo así como si PARA ELLOS el siempre llamado LARGO BRAZO DE LA JUSTICIA no midiera más que unos tres centímetros y medio más o menos... pero como la justicia TIENE NOMBRES Y APELLIDOS en este caso la situación se da en medio de una CARRERA POR ALCANZAR EL CARGO DE JUEZ -que quedo vacante tras el traslado del Dr. Ferreyra)... entonces.... serían dos los de brazo corto, (¿y conveniencia larga?)...





Pues EL DR. EDGARDO FELIZ BLANCO (sustituto Y HASTA AHORA SIN MERECER MI RESPETO PARA NADA MÁS QUE SEGUIR CAMINO)...Y LA DRA. MARIA HAYDEE RABELLA (secretaria, que TAMPOCO VA GANANDO MERITO PARA HACERSE ACREEDORA), se ponen del lado DE LOS MALEANTES...





Y ¿que hacen? Ante el pedido de CONGELAMIENTO DE CUENTAS DE LOS MALHECHORES, ESTAFADORES, ESCLAVISTAS DE UNA RADIO TRUCHA QUE SIGUE TRABAJANDO CON PERSONAL EN NEGRO y solventada CON DINERO DEL ESTADO!!!... .lo niegan!!!!





¿Sabrán algo ellos sobre ese dinero que yo ignoro? ¿Tendrán algún oscuro interés personal en que esas cuentitas bancarias sigan ACTIVAS? Y Desde septiembre del 2016 a mayo del 2017 vamos por OCHO MESES Y CONTANDO..... y COMO LA IMPUNIDAD CON VISTO BUENO JUDICIAL ES A B S O L U T A!!! Esta foto, -donde claramente se observa que el "sr" Pioli esta en SU RADIO es de esta semana apenas!









Le pregunto a cualquier lector... si debe una facturita de luz o de agua.. ¿cuánto tardan en realizarle el corte de servicio? ¿Si no paga a tiempo una cuotita o el celular, cuánto tiempo le lleva a la empresa meterlo al Veraz?





Pues bueno, con estos antecedentes, si va a DEBER QUE SEA A LO GRANDE, y si va NEGREAR, hágalo a lo grande también!!! Que acá vemos que por el momento en otra área más del juzgado de Monte Caseros parecen reinar "amiguismo/partidismo", e irracionalidad absoluta... porque como dice el dicho el que tiene plata ... sigue haciendo lo que quiere.. y el que no... recorrerá algunos kilómetros más... pero que no les quede duda que el martillo va a caer igual porque cuando lo hizo incluía lo que se reclama... no se está pidiendo más que el cumplimiento de un SIMPLE TRAMITE ADMINISTRATIVO...





Mis condolencias a quienes hoy están exponiendo sus causas ante estos MAGISTRADOS tan "ecuánimes", luchando por conseguir algo llamado JUSTICIA, que parece que en el diccionario que usan en sus despachos tiene un significado muy diferente al que tiene la universalidad de los diccionarios.

