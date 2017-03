LUCHANDO CONTRA RELOJ, NO PUEDE REGRESAR A MONTE CASEROS: Maria Rosaura encabeza lista de espera de donantes de hígado

María Rosaura Ayala, tiene 12 años, es de nuestra ciudad, Monte Caseros, provincia de Corrientes. Hace meses que, sin embargo, ella está junto a su madre en Buenos Aires, pasando gran parte de su tiempo en el Hospital Pediátrico "Prof. Dr. Pedro Garrahan". Ella es "una más" de las que depende de un nuevo órgano para continuar con vida. Pero su historia no es la de cualquier otra niña de doce años. ****Te invito a conocerla ***

Uno quisiera pensar que el alivio del estado, de un gobierno local y provincial que les brinde una asistencia acorde -y sostenida en el tiempo- a la tragedia que viven día a día.

Porque en estos casos la ausencia es mucho más que falta de solidaridad, o de obligación, es un cruel acto de falta de humanidad.

¡YA VENDRAN TIEMPOS MEJORES!

Del Muro de Viviana, de este 1° de marzo:

"Cuando me mude al famoso barrio atras del cementerio vi que el lugar no era apropiado para que Maria con su problema de salud viviera ahi. Pero pero pudo mas ver la necesidad que habia en el y nos quedamos para poder ayudar... con el tiempo transforme mi casa en lugar publico.. donde todos los vecinos que necesitaba algo podia contar con mi ayuda y la de mi familia y amigos.. transforme en un merendero para que a los niños no le faltara su vaso de leche cuando no iban a la escuela... aposte a que todas las personas tienen derecho a una oportunidad y luche x eso... todo el barrio me conocía y habia mucha gente que me ayudaba donandome lo que ellos necesitaban... hace casi 5 meses que no piso mi barrio ... extraño a mi gente a mis niños ... se que muchos aun me recuerdan pero parece que otros no... la madrugada del martes forsaron la puerta y se llevaron casi todo... mis cosas ...lo que era de mi familia y lo que compartia con ellos mismo....pero la maldad o necesidad pudo mas... me entristece saber que a nuestro regreso esas cosas no van ha estar mas... pero mas triste me pone saber que no se puede luchar sola contra el mostruo de la delincuencia y de lo que los lleva a eso... pido a dios los perdone porque no saben lo que hacen... estan enfermos y nadie hace nada... yo no los juzgo porque conozco sus historias... ahora solo importa mi hija y su salud.... mi dios se encargara de eso... xke si hay algo que aprendi de mi amigo padre vicente mendieta es que dia a dia dios te provee de lo que necesitas... ya vendrán tiempos mejores...jamas pierdo las esperanzas ...menos la fe...."