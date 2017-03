CONTINUA LA PROTESTA: Otras 48 horas de paro de gremios nacionales docentes

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, ratificó el paro nacional de los docentes para el miércoles 15 y el jueves 16 en reclamo de la convocatoria de la paritaria federal y cuestionó a los gobernadores provinciales porque "deberían exigirle a Nación que no les tomen los fondos que les corresponden".













"Hay un ausente en esta discusión que es el ministro de Educación de la Nación (Esteban Bullrich) que no contesta, no dice por qué no se convoca a la paritaria nacional como el año pasado y las clases comenzaron con normalidad", señaló Alesso en declaraciones a radio Milenium.





En este sentido, la dirigente sindical explicó que la paritaria federal "está establecida por ley y uno de los puntos es fijar el piso nacional y los montos que la Nación envía a las provincias como coparticipación para los fondos de la educación, no sólo para salarios sino también para infraestructura".





En referencia a la actitud de los mandatarios provinciales, Alesso señaló que "en vez de escudarse en la paritaria nacional, los gobernadores deberían exigirle a Nación que no les tomen los fondos que les corresponden".





Para la secretaria general de los docentes nacionales, "aceptar que no lleguen los fondos y que se incumpla la ley de financiamiento educativo aunque le lleguen los fondos por otro lado es violar una ley, entonces me parece que tiene que haber una defensa mayor de los gobernadores de una ley que votaron, porque esa ley provee de fondos federales para todas las provincias argentinas".





"Es una sorpresa cómo el Gobierno ha tomado la paritaria nacional docente en un intento de disciplinar a todos los que estén dispuestos a pelear contra un techo del 18 por ciento", remarcó.





Para Alesso, "el Gobierno tomó una definición política que fue no convocar a la paritaria nacional docente y hacer acuerdos con una parte de los gobernadores para que la paritaria esté en el 18 por ciento".





"Esto no funcionó porque este 18 por ciento son 1.100 pesos, menos de lo que recibieron en la boleta de luz y gas", comparó.





Según la dirigente santafesina, "el Gobierno creó la tormenta perfecta, niega la paritaria, no distribuye los fondos, incumple la ley del Congreso y le pone un techo a las negociaciones".





"Los presupuestos educativos bajaron, la inversión educativa bajó, hay 50.000 becas menos en el presupuesto y la inversión en infraestructura también bajó", aseguró.

El ciclo lectivo que debía comenzar el pasado lunes estaba pautado para 19 jornadas escolares durante este mes, si se tiene en cuenta el feriado nacional del viernes 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, solamente a causa de los paros, los días de clase se reducirán a 13 en las provincias donde ya hay acuerdos salariales o al menos decidieron no profundizar con huelgas locales.





Los paros para el 15, 16, 21 y 22 de marzo fueron convocados por los sindicatos nacionales, con lo cual se puede dar la paradoja de que adhieran docentes de distritos donde ya terminó la puja salarial. - Infobae

****

www.diariobicentenario.com.ar - Sobre este tema y todos los de nuestro diario digital, encontrás más detalles TODOS LOS VIERNES en ConTxT. Pedilo en los comercios adheridos, es una PUBLICACION GRATUITA de Monte Caseros, Corrientes!

***