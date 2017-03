HONRAR LA VIDA: María supera las dificultades, mientras fallece quien le cediera el higado

Otro ángel acompaña la recuperación de María. Un ángel que sin dudas alentará su recuperación siguiéndola muy de cerca, irradiándola con su luz, ahora, ya infinita.

***¡Vuela Micaela, vuela libre de sufrimiento y de dolor! ¡Vuela envuelta en ese amor que prolongó con un gesto tan generoso la vida de María!!

¡Dios te acuna ya en tus brazos!!!***









Anoche, martes 28 de marzo, Viviana Sotelo, mamá de María Rosaura pedía nuevamente oración. Pero esta vez no solo por María, sino que deseaba con todo su corazón la recuperación de MICAELA, cuyo estado se agravaba, hasta el inevitable desenlace que se produjo en la jornada de este miércoles 29 de marzo.





" Dios mío. Que prueba tan grande nos estás dando.... pero aunque mi corazón sangre de ver tanto dolor, mi fe en tí sigue más fuerte que nunca. Hoy llamaste a otro de sus soldados más valientes... MICAELA, AMIGUITA.... te transformaste en el Ángel más hermoso del Cielo.... Vivirás eternamente en mi corazón.





Nunca me olvidaré cuando me tomaste la mano y me dijiste - No importa Vivi, ese hígado, no era para mí, sino para María. Igual estoy feliz.......¡Mi ángel, te cansansas como Pablito tu amigo... ahora están juntos, sonriendo, como los veía caminar por los pasillos del hospital. Mi niña.... gracias por compartir tus últimos días con nosotros... los papas de María como nos decías... Descansa mi vida.. Sé que querías mucho a María... Ahora, junto a Pablito, cuídenla desde el cielo. Que cuándo ella despierte, y pueda, le contaré que de sus manos la sostenían dos hermosos angeles iluminados por Dios y la ayudaron a salir adelante. Descansa en Paz, MICAELA CELESTE HERRERA"









El hígado que se trasplantó a Maria Rosaura estaba destinado a Micaela, pero una repentina descompensación hizo que se determinará que la receptora fuera María Rosaura. Dios fortalezca a sus padres en tan difícil momento.





La pequeña Eluney, otra enorme luchadora, aguarda a María, pero también un orgáno que salve su vida

















De la mamá de María, publicado a las 21hs.:









"Como todos los dias esperando frente a la puerta de terapia el parte medico...y Eluney en su inocencia esperando que salga su amiga...









BENDITO DIOS MARIA OTRA VEZ FUERA DE PELIGRO...





ya no necesita drogas para la presion ni el corazon...





























a punto de despertar y le sacaran el respirador...





El hígado esta perfecto...









TODO VA PARA ADELANTE... DIJERON LOS MEDICOS ...QUE TENEMOS EL ORGULLO DE DECIR QUE ENTRE EL EQUIPO QUE CUIDA A MARIA EN TERAPIA HAY UNA EMINENCIA EL DOCTOR MARCELO QUIROZ...Y ES MONTE CASEREÑO...









Y SI DIOS QUIERE CUANDO PASE A SALA EN EL EQUIPO DEL CIM 61 TRASPLANTE HEPATICO...OTRA EMINENCIA FUTURO DOCTOR JOSE PESARINI TAMBIEN MONTE CASEREÑO ...





Como no sentirte en casa y cuidada si te encontras con tu gente.... Maria chocha con sus medicos... Es un milagro todos los dias en la vida de mi hija....GRACIAS A TODOS USTEDES DIOS PADRE TODOPODEROSO ESCUCHA NUESTRO RUEGO..."

