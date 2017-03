DESESPERACION POR PERDIDA DE PODER: Ricardo "trucha" fotos y queda en evidencia

"De ni una menos" a "Liberen a Teram (intendente de Itatí)", con la complicidad de TN. La desesperación lleva ya al gobernador a lugares y acciones altamente inquietantes, casi irracionales. ***EN INTERIOR LA FOTO ORIGINAL Y LA TRUCADA****













Cabe recordar que el día de la foto original se concretaba una convocatoria de mujeres frente a la Casa de Gobierno de la provincia con fuertes críticas al gobierno provincial, en dicha manifestación los legisladores del PJ-FpV se hicieron presentes antes del inicio de la sesión, mientras que ni uno solo de los oficialistas se adhirió al reclamo en contra de la Violencia de Género.

Paso de los Libres, SUR CORRENTINO.-

Luego de terminar la sesión de diputados en donde el PJ y aliados sepultó la intención de Ricardo Colombi de intervenir Itatí y hacer una base electoral en la localidad cual era el verdadero motivo, salió por la señal de TN un paneo de la Cámara de Diputados mostrando a parte de la bancada del PJ y el notero informaba que los legisladores peronistas tenían carteles pidiendo la liberación del Intendente de Itatí, Roger Teram, y que habían afiches de Camau Gobernador, una enorme e interesada mentira que fue montada desde las usinas del gobierno provincial, como no pudieron mostrar por la TV ningún cartel porque no existían, difundieron una foto de los diputados del PJ – FpV con dichos carteles, grande fue la sorpresa cuando desde este portal damos cuenta de que arteramente se usó una fotografía que ilustraba una nota de SUR CORRENTINO de la sesión del día 19 de octubre de 2016 en donde la bancada del PJ se adhería a la marcha contra la Violencia de Género, que se realizó en todo el país, posando con carteles que decían “NI UNA MENOS” y que dicha fotografía fue trucada borrando los dichos de los carteles para poner “LIBERTAD PARA TERAM” Y “NO A LA INTERVENCION DE ITATI” con el logo de Camau Gobernador. Maniobra que pone al descubierto la maniobra del gobierno provincial para desacreditar a la oposición en una muestra cabal de que no escatimarán esfuerzos para evitar el derrape electoral que se avecina.





Sería bueno preguntarse luego de esta infantil maniobra “quien es cómplice de algún acto delictivo?”.

