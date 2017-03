DERECHO A RÉPLICA: El Sr. Cari brinda datos específicos sobre el robo del que fue víctima, y pide se hagan algunas aclaraciones

Antonio Cari, vinculado a la comuna de Monte Caseros por un contrato, según manifestó, se acercó a Diario del Bicentenario con el interés de clarificar algunas cuestiones que se plasmaran en la nota publicada por nuestro periódico titulada "RECAUDACIÓN DE LAS TERMAS: El botín de los funcionarios municipales".





En tal sentido, el ciudadano Salteño, -quien aclaró en primer lugar que se presentaba no desde su lugar de trabajador de la comuna sino como particular afectado- desea dejar asentado sobre dicha nota que efectivamente fue interceptado por motochorros, pero que el hecho ocurrió en la segunda noche de corsos y no en la primera como se publicó.





Del mismo modo, expresa que realizó personalmente, -en cáracter particular-, la denuncia del hecho en sede policial y en la fiscalía, en la cual señala que se dejó asentado que la suma correspondiente al delito ascendía a una suma menor a los 20 mil pesos que fueran publicados, aunque no especificó cual fue el monto exacto.





Sintiendo que la mención de su apellido afecta su buen nombre y honor, desde el periódico agradecemos particularmente su gesto de acercarse a dialogar desde la buena voluntad y la comprensión de que la información recibida fue errónea, y del mismo modo deseamos aclarar desde la redacción -como se la expresáramos personalmente, que de ninguna manera se pretendió dañar su buen nombre, su imagen personal o situación familiar, ni la de él, ni la de ningún miembro de su familia, lo que queda claro al ser éste el primer contacto personal que tomamos con él, por lo que no podría existir ninguna situación previa que generara ningun ánimo de causarle perjuicio alguno. Aún así, reiteramos por este medio, en forma pública las disculpas que recibió de manera personal.





Agradecemos además la información que aportó, en el sentido de que colabora a que nuestro periódico continúe brindando información detallada y confiable sobre lo que ocurre en la ciudad.

Siendo que además Antonio Cari reviste condición de contratado, no es por lo tanto ni empleado ni mucho menos funcionario de la actual gestión, por lo que es más que evidente que cuando se hace en la nota referencia a alguno de estos (empleados o funcionarios), no se hace alusión ni referencia en lo más mínimo a Antonio.





Sirve de ejemplo el párrafo de la nota que menciona "Este hecho solo pone en evidencia el nivel de corrupción que existe en cuanto al dinero que es controlado por empleados o funcionarios. Se suman a varias situaciones parecidas y que son aceptadas por el intendente", con el cual se sintió aludido, aunque no se colocara su nombre.

Desde la redacción aclaramos que el texto en cuestión solo da cuenta que el ejecutivo municipal pone en manos de contratados responsabilidades que van más allá de las que les corresponden por su condición, ya que el manejo -y especialmente- el traslado de dinero -más aún en efectivo- solo debiera ser estrictamente efectuado por personal de la comuna de rango jerárquico y el correspondiente personal de seguridad, ya que todo dinero manejado por la comuna es de CARÁCTER PÚBLICO y desde esa responsabilidad compete que el ejecutivo municipal designe a quien revista el rango correspondiente como para responder y salvaguardar los bienes del estado.





Como manifestara Cari este es un hecho más de inseguridad de los tantos que viven cotidianamente en la ciudad. Como último punto, manifestó que el no realizó la compra de ningún vehículo.





Posteriormente, a la publicación de la nota, Cari se refirió a la presencia de los jóvenes que lo acompañaron al Diario (° ver en Nota de la redacción) para dejar asentado que él fue quien solicitó la realización de la filmación del diálogo sostenido, manifestando que lo hizo sin otra intención más que conservarlo para él.





Nota de la redacción

Como se le manifestó al Sr. Cari, nuestro periódico, como toda publicación brinda el espacio de derecho a réplica el cual puede ser solicitado simplemente presentando una nota con las aclaraciones, opiniones o percepciones que quien se sienta afectado desee dejar plasmado.





En este caso particular, Cari manifestó no desear hacer uso de esa metodología siendo que, según señaló, le resultaba suficiente ser escuchado y que la información que suministraba fuera tomada con la misma buena voluntad que la acercaba -y que entendía podía surgir también de quien fuera la fuente de la nota-, para que escribiéramos esta aclaración





Queda de todos modos disponible el espacio para que de desear hacer mayores aclaraciones se dirija por nota a la redacción.





Desde nuestro lugar de trabajo deseamos también manifestar que desconocemos la identidad de los dos jóvenes que se acercaron junto con él, -quienes aparentemente no pertenecían a su grupo familiar-, pero que estuvieron permanentemente interrumpiendo el diálogo, intentando llevar al mismo a un grado de discusión o agresividad, con comentarios fuera de lugar, y ajenos al objeto de la charla.





(*) A modo de ejemplo, sirve señalar que mientras se desarrollaba un diálogo libre de conflictividades con el Sr. Cari, estos jóvenes grababan con su celular, mientras hacían todo tipo de comentarios,-intentando quizás humillar o degradar el trabajo que realizamos en el marco de nuestra profesión- como si esperaran poder capturar imágenes que testimoniaran una reacción de nuestra parte que en ningún momento existió.





Les agradecemos a ellos también, por acompañar al señor que fue otra víctima más de los tantísimos hechos de delincuencia que se suceden a diario en la ciudad, por su interés, por su curiosidad, por sus aportes (con los que podemos coincidir o no), y los alentamos a seguir interiorizándose en la búsqueda de la verdad, la que sin dudas les resultara más fácil encontrar desde el diálogo franco y simple, como hizo Cari, y no desde el insulto, la mala intención o la demonización.





Por ultimo, el hecho reportado en la nota en cuestión, existió, y se suma a los tantos hechos cotidianos que padecen los ciudadanos de Monte Caseros, pero su gravedad es mucho mayor habida cuenta que el dinero involucrado ES PUBLICO, y por lo tanto no se trata de un robo a un particular sino de un delito que afecta DINERO DEL ESTADO MUNICIPAL,









