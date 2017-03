COPROSAVE :Aprueban Plan Provincial de lucha contra mosca de los frutos

La iniciativa de los organismos nacionales consiste en la provisión de producto y asumir el costo de aplicación en las 37.270,13 has del macizo citrícola de Corrientes y Entre Ríos: 8.521,07 has. y 28.749,06 has. respectivamente.









Se llevó a cabo en el Ministerio de Producción de Corrientes, la XIX reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE), convocada para presentar de la propuesta de SENASA y Ministerio de Agroindustria del plan de implementación de la lucha sanitaria contra la mosca de los frutos 2017 – 2018 y exponer el plan de trabajo de la Provincia con el presupuesto para la adquisición del producto a emplear.





El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Producción Vegetal, realizó gestiones a fin de adquirir el producto necesario en paralelo a lo propuesto por Senasa y Minagro, con el objeto de cubrir la totalidad del departamento Monte Caseros lo que haría un total de 20.678 has, sosteniendo el criterio técnico de aplicar a todo el macizo para la disminución de la plaga. Así, se efectuó un relevamiento de la existencia de producto entre los distintos proveedores y se solicitaron los presupuestos para poder afrontar el costo de la superficie restante (12.157 has.), lo que fue expuesto en la reunión.





La Comisión aprobó el plan de Corrientes que consiste en la adquisición de 8.400 litros de producto insecticida cebo tóxico Flipper por la suma total de $ 1.869.504,00 que financiará la Provincia a través del Fondo de Desarrollo Rural (FDR).





De este modo se estaría cubriendo el total de la superficie del Departamento Monte Caseros (20.678 hectáreas), obteniendo 15.790 litros totales (7.390 provistos por el Senasa más los 8.400 que se adquirirán por el FDR). Con esta acción se estaría logrando la mitigación de la plaga para lograr los mínimos niveles de población que garanticen un eficiente control para la campaña 2017-2018.

Por otro lado se expusieron las distintas formas posibles de recupero de los fondos por parte de los productores, a fin de lograr la sostenibilidad del programa para las próximas aplicaciones, para lo cual se aprobó por unanimidad la devolución de $ 110 por hectárea.





La reunión estuvo presidida por la directora de Producción Vegetal Mariela Pletsch, acompañada por el vicepresidente Gerardo Zambón; por SENASA, Mariano Veller; por INTA, Máximo Aguirre; por CPIAC, Elsa Ciotti; por Asociación de Citricultores de Bella Vista, Oscar Barbera; por Consorcio Forestal Corrientes Norte, Fernando de Giorgi; por la Sub Dirección de Sanidad Vegetal, Eugenia Samaniego y José Sánchez y por la Delegación del Ministerio en Mocoretá, Adriana Alve.





****

