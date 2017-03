CONCEJO DELIBERANTE: La oposición "blinda" al intendente ante pedidos de informes

Promediando su último año de mandato, el intendente de Monte Caseros, Miguel Angel Olivieri ha hecho caso omiso a los numerosos pedidos de informes emanados del Concejo Deliberante de la ciudad, órgano de contralor de sus acciones, conformado por representantes de distintos partidos políticos, organismo democrático solo a través del cual se ve representado el pueblo a la hora de diligenciar pedidos, modificaciones, aprobaciones o reclamos relacionados con el accionar ejecutivo municipal.









Con el respeto que como autoridad se merece, no cabe pensar que el intendente utiliza a modo de papel sanitario, las resmas que debe acumular de pedidos de informe de toda índole. Con hincapié muy especialmente en lo que se refiere al manejo de fondos municipales, y su rendición, pero cubriendo un amplio abanico que también posa su mirada sobre la nómina de funcionarios a cargo de las distintas áreas, - ¿un detalle menor?- que jamás fue oficializado por el departamento ejecutivo.





La solicitud de renuncia del cuestionado funcionario Néstor Rojo, quien desempeño (o desempeña, nadie lo sabe con certeza), alternadamente funciones para el gobierno provincial y el municipal, siendo coordinador de planes sociales, otras veces máxima autoridad del área de prensa, alternando como responsable de protocolo, y a su vez cubriendo la función de coordinador de los carnavales, forma parte de la pila de pedidos nunca respondidos. En este caso específico la renuncia había sido solicitada por las reiteradas denuncias que lo vincularían con hechos de violencia.





Otras cuestiones como rendimientos presupuestarios, balances de carnavales y otros eventos que habitualmente involucran grandes sumas de dinero, también fueron puntos que en la agenda del intendente "escaparon" a la hora de tener que rendir cuentas a los concejales, y a través de ellos al pueblo, a quien ni siquiera se informa del accionar del ejecutivo mediante la emisión del Boletín Oficial, documento que es obligación emitir y distribuir masivamente, del cual tampoco se cuenta con regularidad ni en tiempo ni en forma.





Para Miguel Olivieri, el gobierno pareciera un acto de egoísmo cuyas acciones solo le pertenecieran y concernieran a él, aun cuando las consecuencias queden en el pueblo y en sus habitantes mucho más álla de su mandato. Desde esta particular mirada, informa lo que le parece, solo a través de quienes "endulzaran" su relato: los medios de comunicación ligados a la pauta oficial de su gobierno o la del gobierno provincial.





Y SIGUE "RODANDO"...





Con los antecedentes previamente citados, con múltiples cuestionamientos y ni una sola respuesta, el Concejo Deliberante, inició este jueves 9 de marzo, un nuevo período de sesiones ordinarias con la conformación de comisiones de trabajo.





En la elección de las más sensibles, -justamente por la gravedad de todo lo citado en forma previa-, las comisiones de Legislación y Hacienda quedaron conformadas exclusivamente por integrantes de ECO-Cambiemos y sus aliados, (los ya abierta e irreversiblemente integrantes del peronismo disidente Sául Duarte y Sergio Paniagua).





En este marco, miembros del Concejo Deliberante que no integran estas filas se retiraron de la sesión, como forma de repudio: los concejales Carlos Soto, Graciela Castañeda, Beatriz Gallardo (Bloque Eva Duarte) Eduardo Ayala Ortiz, (PJ) y Franco Scatolarro (Frente Renovador. Consultados al respecto, manifestaron que esta acción fue tomada "por entender que no se estaba respetando la conformación política participativa y diversa que corresponde a las comisiones del Concejo Deliberante y que con ello NO se busca otra cosa que blindar al Intendente de Pedidos de Informes sobre el manejo de la cuenta publica"

