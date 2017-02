IX CIRCUITO DE RUGBY DE VERANO: Capibá festejó en Monte Caseros

El Circuito 2017, concluirá con la quinta etapa en Paso de los Libres, en las instalaciones del Club Náutico Libreño. El sábado 11 de febrero, en ocasión de disputarse la 18º edición del Seven Internacional del Carnaval “Pablo Prieto”, nuevamente en homenaje a “Chichi Silva”, para conocer mayores detalles podrán contactarse con Hugo Caballero al 03772 – 15636766 o al 03772 – 15442599. El certamen cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Paso de los Libres. Y cerrá un cierre a toda orquesta, ya que no solo se conocerá a los ganadores de la jornada en Libres, sino estarán en juego las dos coronas más que tiene el certamen en juego. Al mejor equipo en las etapas de Seven y al ganador general del Circuito.