HOSPITAL SAMUEL W. ROBISNSON: De mal en peor, la situación es más crítica que el año pasado

La llegada del Dr. Coto a la Dirección no cambio nada, el aparente dialogo que abierto que mostraba su gestión fue más una puesta en escena que una realidad, no se hizo nada en concreto desde su llegada, las refacciones prometidas por el Ministro se están cumpliendo pero no significa más que una “lavada de cara” en algunos sectores. Las carencias siguen siendo las mismas, o aún peores, el gobierno provincial aprovechó el silencio y el shock que provoco en la población la muerte de la Dra. Arriola para no hablar del tema, diluir los tiempos y empardar con la próxima campaña para seguir con las interminables promesas.