HOSPITAL ROBINSON: El Director del hospital echo sin motivo a un médico que trabajaba gratis y además era benefactor de la cooperadora

“Lic. Cotto Como está ? Recuerdo haber hablado solo una vez con ud., cuando yo lo llamé, para presentarme luego de que ud. asumiera la dirección. Después de eso hubo silencio de radio, o sea que de los presuntos problemas que hubieron en el servicio nunca nos enteramos. Lo que invalida su primera causa o, mejor excusa. La demora en los informes es también una excusa ya que nuestros canales de comunicación con la grey médica del hospital y de M. Caseros siempre estuvieron abiertas. Se equivoca ud. al decir que prescinden de mis servicios. Yo no soy un prestador del hospital Lic., Yo soy un BENEFACTOR. Averigüe en la cooperadora del mismo, si es que todavía existe. Le envío como documento que avala esto la carta de agradecimiento que me mandaron las damas de dicha cooperadora. Jamás, en los 40 años de profesional que cumplo este año, recibí ninguna nota reprobatoria o de despido, menos de un paramédico, con todo respeto. UD mismo se contradice al decir de nuestra inmejorable relación con el hospital (SIC). De todas maneras Lic. hubiese bastado una simple llamada personal y UD. me lo hubiese comunicado, como se hace entre las personas de bien. Ud.e stá en su derecho de nombrar a quien le parezca. Espero, por los pacientes más que nada, que tenga éxito en su gestión. La mortalidad infantil se considera el indicador más fehaciente de salud en el mundo. Corrientes tiene, hoy día, la mortalidad infantil más alta del país. Tenga UD. buen día Dr. Roberto H. Silva Jefe de Servicio Diag. por lmag. Hospital Escuela- HECA- Rosario”