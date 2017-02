DISCUSIONES GREMIALES: Gea: “sin paritarias nacionales docentes, se complica el inicio de clases”

José Gea, de ACDP, admitió que “si no hay paritarias nacionales docentes se puede complicar el inicio de las clases”. “En las últimas horas no varió en nada lo que veníamos conversando. A nivel nacional seguimos esperando definiciones, y en Corrientes también esperamos que nos convoquen”, dijo. “Si no hay paritarias nacionales que fijan un piso mínimo, las condiciones se van a agravar porque se van a agrandar brechas”, analizó













“Lo único que tenemos de los últimos días fue la reunión en Bs As la semana pasada donde se exige las paritarias. Acá en Corrientes realizamos algunos pedidos de audiencias pero los planteos se hacen por niveles, con las autoridades de algunas direcciones. Son reclamos puntuales, pero de sueldos no hablamos. Estamos esperando que nos convoquen desde el Ejecutivo, o el Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de Educación”, expresó José Gea





“Si no hay paritarias nacionales se puede complicar el inicio de las clases”, precisó el referente de la ACDP





“Lo que queremos es tener las paritarias nacionales para avanzar acá con las conversaciones precisas”, dijo





“Si no hay paritarias nacionales que fijan un piso mínimo, las condiciones se van a agravar porque se van a agrandar brechas. Sin paritarias, sin fijarse un mínimo, la discusión va a ser compleja”, agregó Gea - Radio Dos

****

www.diariobicentenario.com.ar - Sobre este tema y todos los de nuestro diario digital, encontrás más detalles TODOS LOS VIERNES en ConTxT. Pedilo en los comercios adheridos, es una PUBLICACION GRATUITA de Monte Caseros, Corrientes!

***