CAMAU ESPINOLA POR MONTE CASEROS: “Los Correntinos esperan un gobierno que genere oportunidades para todos”

En cuanto al arduo trabajo que le espera de consagrarse gobernado expresó “No podemos seguir estando en los peores lugares de las estadísticas, somos la provincia con mayor mortalidad infantil, con más población analfabeta, tenemos que sentar las bases para empezar a revertir eso, y esto no es que no se pueda cambiar, las provincias que nos rodean han mejorado, es falta de decisión política y de inversión. Tenemos que garantizar salarios dignos en todo el sector público, y acompañarlos para que puedan estar en los lugares que hoy son más vulnerables como los hospitales y las escuelas. Si otras provincias mejoraron ¿Por qué nosotros no? Es la pregunta y la respuesta es fácil, el problema no son los correntinos sino los que nos gobiernan que después de 16 años no pudieron hacer nada. En la parte productiva hoy no podemos darle valor agregado a nuestra producción, se va a otra provincia y después vuelve acá porque no fueron capaces de planificar, como pasa también en el sector energético, nunca pensaron en el crecimiento de Corrientes