FUNDACION ROCCA: Construyen un Centro de Oncología en Curuzú Cuatiá

En diciembre de 2017, estaría listo para inaugurarse el centro asistencial que contará con equipamiento de última generación y profesionales especializados. La inversión alcanza los 10 millones de dólares. La misma impulsora e inversora de este centro, Sra. Elena Bonatti, envío una carta abierta informando de la construcción de la misma y los profesionales que estarán en el lugar.













Avanza la construcción del Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti en la ciudad de Curuzú Cuatiá, con una inversión de 10 millones de dólares aportados por Elena Bonatti en un gesto de enorme altruismo. Se estima que en diciembre de 2017 podría ser inaugurado el edificio que contará con profesionales especializados y equipamiento de última generación para el diagnóstico, tratamiento y cura del cáncer.









La principal inversora, Elena Bonatti, junto al intendente de Curuzú Cuatiá, Ernesto Domínguez; y el director de Obra, Marcos Huber, presentaron el proyecto en Monte Caseros y dieron detalles de los trabajos que se realizan.





Para edificar el centro asistencial, el Municipio donó una parte del terreno ubicado detrás del hospital civil Dr Fernando Irastorza de 2.150 m².-





El arquitecto Huber, quien dirige la obra, dio a conocer que la primera etapa está avanzada con el terreno listo para el emplazamiento del cimiento de hormigón armado y estimó que para fines de febrero estará terminada la primera parte de la estructura edilicia. La siguiente etapa está en proceso de licitación. "Creemos que se inaugurará a fines del año que viene con todo el equipamiento y profesionales", dijo.





Por su parte, Bonatti sostuvo que anhela "que este lugar funcione como una fundación y se vuelva un ente autárquico, que tanto Provincia como Nación puedan ayudar a mantenerlo, para que sea un centro oncológico modelo".





"Este centro tendrá toda la aparatología de ultimísima generación", sostuvo la inversora y añadió que los tomógrafos y equipos de radioterapia se fabricarán en Alemania.

Insistió que "este lugar será para todos, para quienes no cuentan con dinero y para quienes posean una Obra Social".





PROFESIONALES





Comentó que los médicos que van a trabajar en el lugar se están especializando en el exterior. "Un técnico radiólogo viajó a Milán, al hospital San Rafael a capacitarse en el uso de los equipos y en quince días viajarán dos oncólogas, Vallejos, de Goya y Ocampo, de Curuzú, para estudiar los últimos protocolos en la cura de los tumores, durante tres meses", expresó Bonatti.

Para marzo del año que viene está programado que viajen dos cirujanos para especializarse en oncología quirúrgica.





"Médicos italianos están dispuestos a venir a Corrientes, para dar charlas sobre sensibilización; mi idea es que haya un intercambio entre la provincia y Milán para la cura del cáncer", comentó Bonatti.





Domínguez, en tanto, ratificó el acompañamiento a este proyecto, ahora con una campaña de sensibilización en el Sur correntino.





Carta de Elena Bonatti





Estimados amigos, les escribo esta carta porque quiero contarles que en Curuzú Cuatiá, desde el mes de octubre, se está construyendo un pabellón oncológico, de 2.150 m2.

Este pabellón servirá para el diagnóstico y tratamiento de tumores, estará equipado con maquinaria de última generación, la misma que hoy en día utilizan en los hospitales de mayor complejidad del mundo. Allí será posible hacerse todos los análisis, controles y radioterapia necesarios para combatir esta enfermedad. Enfermedad que yo misma sufrí, un cáncer muy agresivo y del cual me curé en Milán. Mientras estaba haciendo la quimioterapia pensé que tenía mucha suerte en poder acceder a uno de los mejores hospitales del mundo, donde contaban con tecnología de punta y cirujanos, radiólogos y radioterapeutas de primer nivel. Además, como ustedes saben, toda mi familia está muy ligada a la provincia de Corrientes desde los años 60. Es por todo ello que he pensado lo duro que puede ser para los correntinos tener esta enfermedad y tener que recorrer 600 km hasta Buenos Aires o 320 hasta Corrientes capital. Así es que no dudé y decidí hacer un hospital oncológico que cuente con todo esto, la maquinaría y las personas.





Así es que, en octubre he enviado un radiólogo (Cristian Larralde) y un técnico radiólogo (Sergio Pasetto) del Hospital Irastorza al hospital San Raffaele, de Milán uno de los mejores en Europa y referente a nivel mundial, para formarlos con las técnicas e infraestructura que tendremos en Curuzú. El 15 de enero, al mismo hospital, irán 2 oncólogas una del Hospital Irastorza y otra del Hospital de Goya, allí vivirán 3 meses y aprenderán los diferentes protocolos que hoy en día se utilizan en el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer. Finalmente, el primero de marzo, viajarán 2 cirujanos (José María Álvarez y Sergio Miño) también por 3 meses al Hospital Humanitas, que al igual que el hospital anterior es muy reconocido a nivel mundial. Esto se debe a que creo que además de tener la estructura y el equipamiento, es fundamental tener el capital humano comprometido y preparado para enfrentarse con esta enfermedad que, afortunadamente, siempre son más las personas que se curan.





Este pabellón oncológico lo he dedicado a mi mamá, Ana Rocca de Bonatti conocida también como Doña Ana, que amaba mucho esta tierra y sus habitantes. Tanto ella como mi papá, nos enseñaron a vivir en el mundo no de forma indiferente, sino con la idea de que cada uno, con y como podía, debía participar de algún cambio o mejora en la sociedad. No se puede, en un mundo híper globalizado, vivir aislado de los problemas y padecimientos de los demás. Es por esto que les cuento queridos amigos, que dentro de un año van a tener este centro donde encontrarán no solo los médicos que antes les mencioné, sino donde se dictarán constantes charlas de médicos extranjeros para seguir actualizándonos, y así estar siempre preparados para combatir contra esta enfermedad.





Quiero solicitarles que esta buena noticia sea difundida en toda su comunidad, ya que ellos serán los beneficiados con esta obra.





Descontando desde ya vuestra colaboración en esta solidaria tarea, los saludo con atenta consideración

****

www.diariobicentenario.com.ar - Sobre este tema y todos los de nuestro diario digital, encontrás más detalles TODOS LOS VIERNES en ConTxT. Pedilo en los comercios adheridos, es una PUBLICACION GRATUITA de Monte Caseros, Corrientes!

***