CUATRO MESES DE LA MUERTE DE GLADYS CAMPODONICO: Injusta e irreparable perdida

"Hace instantes la agrupación Todos por el Hospital realizo una manifestación pacifica en las puertas de la Fiscalia de Instrucción Monte Caseros. El motivo de la misma era solicitar al fiscal Fabian Soto novedades en lo referente a la causa Gladys Campodonico, caratulada supuesta mala praxis" informaba en un comunicado la Agrupación Todos por el Hospital a finales de diciembre **El fiscal aseguró que se trató de

un presunto delito y se debe abrir la investigación, ademas asevero que ya hay una persona imputada***.













El mismo comunicado continuaba señalando "En esta instancia el fiscal debía realizar el requerimiento formal de la causa, por lo cual Todos por el Hospital acompaño a familiares de Gladys en esta entrevista. Quienes ingresaron a proximadamente a las 11:15 horas de la mañana para entrevistar al fiscal Soto fueron: Juan Centurión, Antonio Faguaga, America Obregon, Daniel Glauche, quienes acompañaron a Walter Cardozo (esposo de Gladys), Mabel Campodonico (hermana) y Yanina Cardozo hija de quien en vida fuese madre de ocho hijos y que falleciera después de dudosas practicas medicas el cuatro de septiembre próximo pasado.



En esta primer entrevista el doctor Fabian Soto informo a esta delegación que el requerimiento formal había sido realizado y puesto en manos del Juez Eduardo Alegre y que por respeto a la actuación Judicial no podía dar mayores precisiones sobre el contenido de dicho requerimiento, que podía desembocar en dos definiciones: que no hubiera indicio de delito dejando cajoneada la misma, o que haya indicios y evidencias que avalen algún delito quedando en manos del Juez Alegre una causa judicial. Los integrantes de la comisión pidieron no dilatar mas la información y que en un impas de treinta minutos el fiscal se comunicara con el Juez para acordar o no otorgar la información a la agrupación.



Luego de pasado aproximadamente veinticinco minutos el fiscal solicito el reingreso de los miembros de la agrupación informando que: al recabar datos, información, testimonios y necropsia, evalúa que hay un presunto delito y se debe abrir la investigación ademas asevero que ya hay una persona imputada.



Al salir la comisión informo a los presentes los resultados que fueron recibidos con alegría y aplausos ya que se abre una nueva instancia en la investigación la cual no fue desestimada por la fiscalia.



Sin lugar a dudas una victoria producto de la lucha y la insistencia en los reclamos de la agrupación Todos por el Hospital".

