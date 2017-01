CIERRE DE AÑO: Co.De.Ju expuso su Informe Anual

La crisis del sistema capitalista hunde día a día, en la miseria a millones de individuos en el mundo, mientras, una mínima élite, vive con privilegios, y en abundancia a cosata de semejante explotación mundial. No hay designios, ni males, ni influjos, divinos o diabólicos que sean las causas de esta barbarie.





Son las políticas de los imperialismos que coordinan, a escala mundial, el modo y las determinaciones para ahogar a las masas trabajadoras. Esas coordinaciones se encadenan entre los diferentes estados capitalistas y dependientes del mundo, quienes apretados con los pagos usurarios y fraudulentos de la deuda externa mantienen las metrópolis y hunden bajo necesidades extemas a las grandes masas de la población.





Se padece en salud, vivienda, trabajo, educación, salario, jubilaciones, seguridad... y para lograr un parejo disciplinamiento los regímenes estatales disponen de la articulación combinada y coordinada de varias instituciones. Desde el lugar que nos toca como organización en acompañar a diferentes víctimas sociales nuestra experiencia nos ha demostrado que las instituciones represeivas como la polícia provincial y las administradoras de justicia, como el poder judicial, juegan un rol prinpalísimo como brazos ejecutores de la violencia institucional y estatal.









La provincia de Corrientes tiene el 48% de su población por debajo del nivel de pobreza (esto es 500 mil correntinos que ganan menos de 5000 pesos por mes). Está en primer lugar del país en muertes evitables de niños hasta el primer año de vida; tiene dos denuncias diarias por violencia de género; esta sexta en el orden nacional de muertes por gatillo fácil; tiene un déficit de 300 mil viviendas; ostenta el noveno puesto en femicidios cada 100 mil habitantes entre las provincias argentinas... Ninguno de estos hechos es ajeno a las políticas que se administran desde el más alto poder provincial y, todas ellas, de manera directa o indirecta tienen como telón de fondo al sistema patriarcal y conservador que domina las instituciones provinciales y por el otro a las fuerzas represivas y judiciales.





SITUACIÓN EN MONTE CASEROS





DERECHOS HUMANOS





Las actividades impulsadas desde la CODEJU y, convocadas ante la asunción de los nuevos concejales en febrero del 2016 para denunciar la complicidad política, judicial y policial con respecto al caso NINO LARGUERI sirvió , por un lado para visibilizar ante los medios y la opinión púlica la hipocresía y la indiferencia de los sectores políticos de la ciudad, ninguno de ellos de manera directa y formal se han solidarizado siquiera con la familia Andrade, nunca ofrecieron el apoyo de contactos, representantes o autoridades para avanzar con el esclarecimiento del asesinato de NINO a manos de policías









Con el máximo silencio oficial y, sin la mínima mención de conmemoración a los desaparecidos por la dictadura militar de parte de las autoridades locales, la CODEUJU, OS, junto a otras organizaciones e independientes realizaron la primer marchar local con lectura de documento en las escalinatas del municipio que, como muestra de indolencia, mantenía sus puertas cerradas.





Las luchas contra el nefasto CODIGO DE FALTAS, un instrumento anticonstitucional pero que permite a comisarios de la provincia encarcelar, enjuiciar, multar y condenar a los detenidos sin participación judicial y sin derecho a defensa. Con nuestras luchas, hemos expuesto la complicidad del Comisario Fernández y el Juez Alegre en el caso ANTONIO "TETE" LARGUERI. Lo encarcelaron 20 días aduciendo cargos que no fueron probados y sin el debido proceso judicial. Una barbarie autoritaria y aprobada pro la máxima autoridad judicial de la localidad. En la línea de utilizar el mismo instrumento para la detención, fueron objeto de vejaciones, golpes y torturas los jóvenes Matías Martino, y Facundo Paniagua, quienes, apesar de las denuncias realizadas una vez puestos en libertad sus causas fueron archivadas. Otra vez, represores y autoridades judiciales mostrándose en estrecha colaboración!





La inseguridad social se manifiesta de manera cruda contra los sectores más emprobrecidos y débiles de la ciudad. Los bancos, el casino y los grandes empresarios no solo gozan de la protección oficial, sino que tineen medios y recursos para auto protegerse. Sin embargo, es contra los más débiles, donde, no solo observamos la barbarie y descomposición social sino la ausencia del estado para socorrer, prevenir, proteger a las íctimas como de aplicar las leyes contra los infractores. El caso de CRISTIAN ZARATE, un joven de 22 años reciben una brutal golpiza a la salida de un boliche y, en plena luz del día, solo tiena a sus criminales en el camino al juicio y de los tribunales de Paso de los Libres por la tenaz lucha de su madre y el acompañamiento de la CODEJU y OS. Otra vez las autoridades ni solidad manifiestan con la familia. Emblemática de la barbarie e inseguridad, es también el caso de LORENA VILLALBA una mujer trabajadora madre de cinco hijos quien al regresar a su casa fue interceptada en banda y por una patota familiar hasta dejarla al borde la muerte y con graves secuelas orgánicas y sicológicas difíciles de curar. La trama es similar para muchos casos, avanzan cobardemente por el hecho de ser mujer y vivir sola con sus hijos. El abuso de autoridad, y todo tipo de trato vejatorio y torturante, los policías lo aplican sobre los sectores más débiles. Es lo que se desprende del hecho sufrido por ARMANDO VERA, un joven mecánico de la ciudad quien a la salida (otra vez) del boliche psicosis y sin mediar motivo alguno, fue abordado cobardemente por un agente policial que hacía adicionales en ese lugar y, tomándolo de la cabeza le parte la frente contra el parante de su propio auto. Estas actuaciones judiciales están en trámites y exigimos el esclarecimiento y la condena para los responsables directos e indirectos

.

Si hay un sector donde el régimen y su institución represora se ensaña y tienen una política articulada de exterminioes sobre la juventud. La práctica de GATILLO FACIL instaurada en los gobiernos "democráticos" ha dejado desde 1983 miles y miles de muertes a cargo de las distintas fuerzas. En Monte Caseros y con total aislamiento que se propusieron del caso las autorideades políticas, judiciales y policiales buena parte de la juventud asumió la bandera del esclarecimiento y la condena para los asesinos de NINO LARGUERI, hoy podemos decir que estamos ante un triunfo parcial de semejante lucha que ya lleva año y medio. Los imputados Ibalo, Goin, Aguirre y Garcia, todos policías de Colombi y Olivieri, están camino a un juicio donde, con la lucha, lograremos condenas ejemplares para los asesinos. Será otro triunfo popular y ejemplo de cuando las luchas que se abandonan son las que dan sus frutos.









EN MATERIA DE SALUD





La salud pública es quizás, uno de los frentes donde de manera notoria y elocuente se ha manifestado el abandono oficial, también es cierto que, buena parte de la comunidad ha tomado como bandera la lucha por el hospital público. Nuestras organizaciones, sin estar al frente de esas luchas, aportaron y participaron de buena parte de ellas, Como actitud sana ante los hechos nos importa hacer un balance y traemos a colación el ejemplo de esta lucha porque nos parece emblemática y singular referir su carácter, el camino y la metodología adoptada. Nuestra caracterización se basa en la falta de presupuesto oficial para implementar con recursos humanos, tecnologia e infraestructura el sistema hospitalario provincial.





En la provincia de Corrientes hay más dinero para las vacas que para los insumos hospitalarios. Solamente el 3% del PBI se destina para la salud provincial. Ese carácter es el que denunciábamos

en aquellas luchas, por eso nos pareció un error hacer una debilitante huelga de hambre y luego entregar en manos de los responsables las gestiones de tan importante lucha. Había que profundizar las medidas y generar una convocatoria abierta e independiente de los funcionarios de turno. Para muestra de lo que decimos aquí, vale la aprobación del PRESUPUESTO NACIONAL 2017 en el senado de la nación, donde Macristas, FPV, PJ y FR acordaron la rebaja del presupuesto en salud del 2,3% a solamente el 2% del PBI. Una verdadera bofetada a las necesidades de casi 20 millones de argentinos que usan el sistema público de salud.





EN MATERIA DE GÉNERO





Las luchas por los derechos de las mujeres irrumpieron con altos niveles de conciencia y participación a lo largo y a lo ancho del país. Los asesinatos a manos de sus parejas o ex parejas han hecho estallar la bronca de ellas contra el estado patriarcal burgués. Masivas movilizaciones y hasta un paro que no se animan a hacerlo las centrales obreras, las tuvo como protagonistas. Las valoraciones culturales que llevan al hombre a asesinar a sus parejas es producto de una construcción social que se enquista desde las más altas cúspides de los poderes. El rasgo más extremo de opresión y explotación son los femicidios , pero al lado de ellos caminan otros flagelos y que se traducen en variantes de violencias de género física contra las mujeres. La Coordinadora por los Derechos y la Justicia ha sido ejemplo en la lucha por erradicar estos flagelos, por acompañar a las víctimas y por denunciar a a los criminales como exigir condenas ante la justicia.









Este año y producto de esas luchas, se logró una ejemplar condena contra el agresor de KELLY RODRIGUEZ, 18 años de cárcel para ADRIAN GUSTAVO FONSECA. Nada de ese tremendo crimen del intento de femicidio se hubiera logrado sin la perseverancia y la consecuencia de la lucha encabezada solamente por Kelly, sus hijos, y la CODEJU.





Es el mismo camino que deseamos corra MARCELINO OSCAR LOPEZ quien durante 26 años mantuvo con martirios y violencias de todo tipo y las autoridades , antes las denuncias, despues de haber inaugurado con bombos y platillos la oficina de la mujer y de tener una ley que obliga al estado a hacerse cargo de la víctima, dejaron a quien fuera su pareja, abandonada. Y así todavía continua. Nuestra lucha logro ponerlo preventivamente tras las rejas pero porque desobedeció al Sr. Juez y no porque "me reventó a palos y me privo de la libertad de tener amigos, familia, estudiar y trabajar durante 26 años", dijo su mujer. Ahora estamos trabajando para que la condena que vaya a recibir en el juicio este criminal sea otra vez ejemplar. Será uno de los objetivos que nos proponemos para el 2017. Cárcel para los golpeadores!





Una modalidad muy repetida por la violencia machistas es la de negarse a pasar la cuota alimentaria para sus hijos. Mujeres que, muchas veces fueron impedidas de trabajar bajo el maridaje con estos hombres, al estar separadas de ellos siguen soportando la violencia psicológica, emocional y financiera extendidas a todas su familia. En ese sentido el emblemático caso de uno de los comerciantes y empresarios más ricos de la ciudad FERNANDO "NANO" PILONI sostuvo, por sus influencias, un descarado ALIMENTO PROVISORIO durante 3 años para su mujer y sus hijos. Nuestra lucha, de visibilizar el hecho, logró una sentencia definitiva de esos alimentos, pero la miseria y la hipocresía de este empresario aún mantiene en vilo la cuota alimentario para sus hijos ya que quiere pagar menos y entonces hizo una vergonzante apelación judicial. Esta es una lucha que debe poner a las mujeres al frente del reclamo y las denuncias de estos casos.









****

