BRIAN GALVAN: Joven montecasereño en importante cargo municipal en Moreno

Se fue de Monte Caseros en el 2012, de la mano de Juanchi Zandona y Jose Ottavis ingreso a la militancia Peronista bonaerense y pudo capacitarse en gestión y políticas públicas, desde diciembre de 2015 participa de la Intendencia de Moreno como funcionario en el área de seguridad. Asegura que aprendió mucho en este tiempo y que en algún momento lo gustaría demostrarlo en Monte Caseros. Diario del Bicentenario habló con él brevemente sobre su trabajo en un área tan sensible para los bonaerenses.

Para finalizar no quiso olvidar mencionar a aquellos que confiaron en él y que le dieron la oportunidad de estar al frente de un área tan sensible para demostrar su capacidad “La confianza depositada en mí no es poca y la responsabilidad mayor aún, pero compañeros y amigos como Jose Ottavis, Juanchi Zandona y Marcelo Kaspar, entendieron que podía estar al frente de esto y ser un buen funcionario público. En lo personal la experiencia que se gana es diaria, y espero en algún momento volcarla en función de poder ayudar a construir un Monte Caseros mejor”.