GREMIALES: Bancarios correntinos se plegarán al paro nacional del jueves 15

El titular local de la Asociación Bancaria, Juan Lezcano confirmó que los bancarios correntinos también se sumarán al paro nacional que se realizará el próximo jueves 15 de diciembre. Ninguna entidad bancaria atenderá ese día.













Los bancarios continúan con sus reclamos y concretarán un paro nacional de 24 horas el próximo jueves 15 de diciembre. Reclaman un bono de fin de año y la reapertura de paritarias. La seccional correntina de la Asociación Bancaria adelantó su adhesión a la medida de fuerza y los bancos correntinos no atenderán ese día.

“Lamentablemente la cámara Asociación de Bancos de la Argentina, que nuclea a los bancos extranjeros, no firmó el acuerdo que tenemos con los bancos nacionales”, afirmó Juan Lezcano.





De acuerdo al titular de la Bancaria de Corrientes, “este grupo está haciendo presión para que no se homologue el acuerdo que tenemos con otros bancos”.





Los bancarios habían llegado a un acuerdo con las otras cámaras empresariales, Abappra y Adeba, que consistía en el pago de un bono que va de $ 8.000 (para quienes cobran hasta $ 25.000) a $ 12.000 (para los que cobran por encima de $ 35.000).





Por otro lado, establece sumas fijas, con vistas a la paritaria 2017, de 2.000 pesos cada una a pagarse en enero, febrero, marzo y abril más un 10% de las remuneraciones promedio (para el trabajador inicial son $4130).





Finalmente se fijaron dos compensaciones a pagarse en enero con el fin de ajustar la paritaria 2016 (un 4% a pagarse el 1 de enero más un anticipo fijo a cobrar el 5 de enero).





Pero, como ABA no suscribe ese acuerdo, el mismo no es homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ante esto las demás Cámaras no están obligadas a cumplir con el acuerdo ya firmado.





Los bancarios están dispuestos a redoblar la apuesta en caso que ABA no cambie su postura, y ya hablan de un paro de 48 horas para las próximas semanas. - Nueva Mirada

