ESQUEMA DE PODER SOBRE LA PODEROSA BILLETERA OFICIAL: El reparto de recursos como control político y territorial en los municipios

La administración provincial repartió entre 46 comunas del interior desde enero pasado hasta el último 30 de noviembre, $117.049.347,33 en diferentes rubros: anticipo de coparticipación, aportes no reintegrables y Fondo Sojero.





Como lo informó NORTE de Corrientes en su edición de ayer, todas esas asignaciones se hicieron vía decreto y los distritos beneficiados son los que pertenecen a Encuentro por Corrientes (ECO). Lo interesante es cómo diagrama territorialmente la administración provincial el esquema de sus municipios aliados.





Sobre esa base fueron beneficiadas comunas donde el Gobierno tiene planificado desarrollar importantes emprendimientos. Por ejemplo: Concepción, uno de los portales turísticos y de acceso a los Esteros del Iberá, en once meses de este año fue beneficiada con cinco decretos. En el rubro de aportes no reintegrables, a las arcas de esa Comuna arribaron $650 mil y en concepto de Fondo Sojero: $4.497.570,00.





Las cifras parecen ínfimas pero marcan la atención del Poder Ejecutivo sobre un distrito en particular. Sumando ambos aportes, el Municipio en cuestión supera los $5 millones de recursos ingresados en once meses. Carlos Pellegrini, la localidad principal del Iberá, tuvo tres decretos a su favor con el envío de $1.200.000 en concepto de aportes no reintegrables.





SIN ASISTENCIA DE LA PROVINCIA NO PODRÍAN HACER FRENTE A SU GESTION

"Tenemos previstas la inauguración del cerramiento de la pileta del Parque Acuático Termal y la iluminación de la avenida Libertador. Son obras que se realizaron a lo largo del año y se ejecutaron con la ayuda financiera que recibimos por parte de la Provincia”, explicó el jefe comunal, Miguel Olivieri.





Son 46 municipios los que recibieron los recursos administrados de esa forma por el Poder Ejecutivo. Lo han recibido como anticipos de coparticipación, algo que luego es descontado de los envíos a las arcas comunales; aportes no reintegrables; Fondo Sojero y dos distritos que recibieron recursos de las regalías de Salto Grande: Mocoretá y Monte Caseros .- Norte Corrientes





